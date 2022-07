Calciomercato Napoli, pronto Berardi se parte Politano: la situazione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli in questa sessione di Calciomercato è decisamente infuocato. Dopo gli arrivi ufficiali di Kvaratskhelia, Oliveira ed Ostigard e dopo la quasi ufficialità di Kim Min Jae del Fenerbache, Giuntoli ha messo gli occhi su Domenico Berardi del Sassuolo. L’operazione non è sicuramente tra le più semplici, ma l’esterno italiano rappresenta certamente una delle migliori possibilità per il 4-3-3 che ha in mente mister Spalletti per la prossima stagione. L’arrivo del calciatore, però, dipende dalla cessione di Politano, che attualmente sembra sempre più lontana. Calciomercato Napoli: il punto su Berardi Mimmo Berardi è sempre stato un chiodo fisso della dirigenza partenopea. Da diversi anni, infatti, saltuariamente il suo nome ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilin questa sessione diè decisamente infuocato. Dopo gli arrivi ufficiali di Kvaratskhelia, Oliveira ed Ostigard e dopo la quasi ufficialità di Kim Min Jae del Fenerbache, Giuntoli ha messo gli occhi su Domenicodel Sassuolo. L’operazione non è sicuramente tra le più semplici, ma l’esterno italiano rappresenta certamente una delle migliori possibilità per il 4-3-3 che ha in mente mister Spalletti per la prossima stagione. L’arrivo del calciatore, però, dipende dalla cessione di, che attualmente sembra sempre più lontana.: il punto suMimmoè sempre stato un chiodo fisso della dirigenzanopea. Da diversi anni, infatti, saltuariamente il suo nome ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, l'allenatore del @Fenerbahce conferma la cessione di #Kim - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - DiMarzio : #Calciomercato I La situazione di #Solbakken, fra il suo arrivo in Italia e l'interesse di @sscnapoli e… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli , il #Monza in chiusura per #Petagna ??Le cifre dell’affare #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato https:… - OMLights : RT @NicoSchira: Dopo le giornate a Roma in Parlamento Adriano #Galliani è tornato letteralmente on fire in sede di #calciomercato. #Monza p… -