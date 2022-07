Calciomercato Napoli, fatta per Kim, accordo raggiunto (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ fatta per Kim: risolte ultime formalità, fumata bianca domani! Kim Min-jae è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l’accordo è a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’per Kim: risolte ultime formalità, fumata bianca domani! Kim Min-jae è sempre più vicino al. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l’è a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, l'allenatore del @Fenerbahce conferma la cessione di #Kim - DiMarzio : #Calciomercato I La situazione di #Solbakken, fra il suo arrivo in Italia e l'interesse di @sscnapoli e… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - D_IP17 : Comunque fui poco chiaro riguardo #Simeone Fuori #Petagna e dentro #Simeone per me è un colpaccio ma preferirei q… - sscalcionapoli1 : Trevisani: “Ho certezza che Dybala è saltato perché il Napoli non ha accettato clausola bassa”… -