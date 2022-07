Calciomercato Milan – Senza De Ketelaere si riapre la pista Zaniolo? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nicolò Zaniolo potrebbe tornare obiettivo di Calciomercato del Milan nel caso in cui sfumasse l'acquisto di Charles De Ketelaere dal Bruges Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nicolòpotrebbe tornare obiettivo didelnel caso in cui sfumasse l'acquisto di Charles Dedal Bruges

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: domani previsto blitz in Belgio per provare a chiudere per l'acquisto di… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: l'agente di #Tanganga a Milano nelle prossime ore ???? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, pronto il blitz decisivo per #DeKetelaere ???? - ArshinKoroni : Complimenti alla #Juventus per #Bremer ci ha messo 1 giorno e andata ha datto i soldi e e ciao Mica come noi… - Giacomobacci2 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @OfficialASRoma - @PauDybala_JR, nel contratto una clausola 'anti @acmilan' - #ASRoma #Roma #Dybala #trans… -