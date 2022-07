Calciomercato Milan, novità su Tanganga: accadrà domani! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Milan accelera sul Calciomercato. Oggi Maldini e Massara sono in Belgio per provare a chiudere De Keteleare, domani incontro per Tanganga. Tanganga, Tottenham, Premier League Dopo qualche settimana di ritardo, dovuta ai rinnovi dei dirigenti, il Milan è deciso a intervenire sul mercato. Sfumato Botman, andato al Newcastle nonostante una strenua trattativa con i rossoneri, Maldini punta Tanganga. Il difensore classe ’99 non rientra nei piani di Conte e potrebbe partire in prestito. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è previsto per domani l’incontro con Fabio Paratici. Il Milan offre un diritto di riscatto a 15 milioni mentre i londinesi preferirebbero l’obbligo. Intanto la dirigenza rossonera è oggi impegnata a Bruges. L’obiettivo è quello di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilaccelera sul. Oggi Maldini e Massara sono in Belgio per provare a chiudere De Keteleare, domani incontro per, Tottenham, Premier League Dopo qualche settimana di ritardo, dovuta ai rinnovi dei dirigenti, ilè deciso a intervenire sul mercato. Sfumato Botman, andato al Newcastle nonostante una strenua trattativa con i rossoneri, Maldini punta. Il difensore classe ’99 non rientra nei piani di Conte e potrebbe partire in prestito. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è previsto per domani l’incontro con Fabio Paratici. Iloffre un diritto di riscatto a 15 milioni mentre i londinesi preferirebbero l’obbligo. Intanto la dirigenza rossonera è oggi impegnata a Bruges. L’obiettivo è quello di ...

