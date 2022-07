Calciomercato Juventus, non solo Bremer: altro obiettivo top per la difesa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non vogliono fermarsi a Bremer per rinforzare la difesa Gleison Bremer è il primo grande colpo della Juventus per la difesa, con il club che avrebbe così trovato l’erede giusto di Giorgio Chiellini. Come riferito da Tuttosport, però, nei piani c’è l’acquisto di un altro difensore. Il favorito al momento è il serbo Milenkovic, visto il contratto in scadenza tra un anno con la Fiorentina e una valutazione del cartellino di 15 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022): i bianconeri non vogliono fermarsi aper rinforzare laGleisonè il primo grande colpo dellaper la, con il club che avrebbe così trovato l’erede giusto di Giorgio Chiellini. Come riferito da Tuttosport, però, nei piani c’è l’acquisto di undifensore. Il favorito al momento è il serbo Milenkovic, visto il contratto in scadenza tra un anno con la Fiorentina e una valutazione del cartellino di 15 milioni di euro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

