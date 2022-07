Calciomercato Juventus, Marotta si vendica per Bremer: pronto lo scippo del secolo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Marotta è pronto a regalare ad Inzaghi un giocatore che può cambiare completamente il volto del centrocampo nerazzurro. Un altro tormentone di mercato sta per giungere al termine; Bremer, infatti, sta per diventare un nuovo difensore della Juventus. Il Torino ha accettato l’offerta dei bianconeri di quaranta milioni più sette di bonus, superando di gran lunga la proposta nerazzurra che pensava di poter contare su una sorta di accordo verbale raggiunto con il centrale nei mesi scorsi. Dopo Dybala, dunque, un altro obiettivo di mercato dell’Inter è destinato a sfumare; una situazione per nulla piacevole soprattutto per Inzaghi che, recentemente, ha ribadito la necessità di avere in rosa un nuovo difensore. AnsafotoLa situazione Bremer ha mandato su tutte le furie Marotta che credeva di ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 20 luglio 2022)a regalare ad Inzaghi un giocatore che può cambiare completamente il volto del centrocampo nerazzurro. Un altro tormentone di mercato sta per giungere al termine;, infatti, sta per diventare un nuovo difensore della. Il Torino ha accettato l’offerta dei bianconeri di quaranta milioni più sette di bonus, superando di gran lunga la proposta nerazzurra che pensava di poter contare su una sorta di accordo verbale raggiunto con il centrale nei mesi scorsi. Dopo Dybala, dunque, un altro obiettivo di mercato dell’Inter è destinato a sfumare; una situazione per nulla piacevole soprattutto per Inzaghi che, recentemente, ha ribadito la necessità di avere in rosa un nuovo difensore. AnsafotoLa situazioneha mandato su tutte le furieche credeva di ...

Pubblicità

DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Si infiamma il Derby d'Italia di mercato per #Bremer: l'@Inter rilancia, la @juventusfc ha… - Mario14___ : RT @GiovaAlbanese: #Rabiot non prenderà parte alla tournée della #Juventus. Non è sul #calciomercato e non si tratta di un provvedimento di… - IngridSherlyn2 : RT @GiovaAlbanese: #Rabiot non prenderà parte alla tournée della #Juventus. Non è sul #calciomercato e non si tratta di un provvedimento di… -