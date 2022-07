Calciomercato, altro colpo per il Monza: arriva un nuovo centrocampista (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Monza avrebbe chiuso l’ennesima trattativa di questa sessione di mercato: fumata bianca per il centrocampista della Juventus che a breve approderà alla corte di mister Stroppa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tra le squadre protagoniste della finestra di Calciomercato estiva c’è sicuramente il Monza. Il club neopromosso nella massima serie Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilavrebbe chiuso l’ennesima trattativa di questa sessione di mercato: fumata bianca per ildella Juventus che a breve approderà alla corte di mister Stroppa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tra le squadre protagoniste della finestra diestiva c’è sicuramente il. Il club neopromosso nella massima serie Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

DiMarzio : Un altro #Ranocchia al @ACMonza: dopo Andrea, è fatta anche per Filippo in arrivo dalla @juventusfc #calciomercato @SkySport - GiovaAlbanese : Un altro giovane è prossimo a lasciare definitivamente la #Juventus: Matteo #Anzolin, laterale classe 2000. È a un… - gfrancescoriz : @jason05_ ma tra l'altro Marotta aveva detto mesi fa quali sarebbero stati i piani del calciomercato dell'Inter, no… - PaoloSSL : Calciomercato #Lazio trovato l’accordo definitivo per #Ilic, gli ultimi tre acquisti (salvo altre uscite) saranno… - TMit_news : #Dybala aggiunge un altro capitolo alla già ricca storia ?? degli argentini alla #Roma ????????? #TMdatabase #TMmercato… -