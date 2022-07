Calcio, Roma, il Dybala-day e nuovi rumors di mercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Archiviata l’amichevole di ieri sera contro lo Sporting Lisbona, persa 3-2 dai giallorossi, oggi il team di Mourinho torna ad allenarsi con una seduta alle ore 17:00. Previsto in campo con i compagni anche Paulo Dybala, in quello che sarà ancor più il su giorno tra interviste, dichiarazioni e l’ufficialità. rumors di Calciomercato intanto: ipotesi colpo Wijnaldum. Galtier, nuovo tecnico del PSG, ha messo sul mercato l’olandese e la Roma sta pensando a un prestito oneroso con partecipazione dell’ingaggio (la metà) da parte dei parigini. Piace Mirancuk , trequartista dell’Atalanta, ieri la Roma ha avuto contatti, all’Atalanta piace El Shaarawy ma è stato proposto Carles Perez, Tiago Pinto prenderebbe volentieri dai nerazzurri anche Pasalic sul quale però c’è il veto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Archiviata l’amichevole di ieri sera contro lo Sporting Lisbona, persa 3-2 dai giallorossi, oggi il team di Mourinho torna ad allenarsi con una seduta alle ore 17:00. Previsto in campo con i compagni anche Paulo, in quello che sarà ancor più il su giorno tra interviste, dichiarazioni e l’ufficialità.diintanto: ipotesi colpo Wijnaldum. Galtier, nuovo tecnico del PSG, ha messo sull’olandese e lasta pensando a un prestito oneroso con partecipazione dell’ingaggio (la metà) da parte dei parigini. Piace Mirancuk , trequartista dell’Atalanta, ieri laha avuto contatti, all’Atalanta piace El Shaarawy ma è stato proposto Carles Perez, Tiago Pinto prenderebbe volentieri dai nerazzurri anche Pasalic sul quale però c’è il veto ...

