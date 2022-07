Calcio, il portiere Alessio Cragno difende i problemi di balbuzie (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il neo portiere del Monza ha parlato a Cronache di Spogliatoio Alessio Cragno, ex portiere del Cagliari, ormai neo giocatore del Monza di Galliani ha parlato a cuore aperto. Focus soprattutto sulla balbuzie di cui soffre da quando era piccolo. Ne ha parlato a Cronache di Spogliatoio. “A 16 anni in piazza a Brescia, alla presentazione della squadra, qualcosa devi dire. Sei il più piccolo, ed è la prima volta che parli davanti a tanta gente. Lì si è palesato il mio incubo: il microfono. Il microfono è bastardo perché, mentre parli, non senti direttamente la tua voce, ma la ascolti dalle casse. Tremendo”. Cragno, che ha 28 anni, ha cercato di infondere fiducia e dare coraggio a chi soffre dello stesso problema. “Da ragazzino mi preoccupavo del voto sul giornale, e mi sono anche chiesto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il neodel Monza ha parlato a Cronache di Spogliatoio, exdel Cagliari, ormai neo giocatore del Monza di Galliani ha parlato a cuore aperto. Focus soprattutto sulladi cui soffre da quando era piccolo. Ne ha parlato a Cronache di Spogliatoio. “A 16 anni in piazza a Brescia, alla presentazione della squadra, qualcosa devi dire. Sei il più piccolo, ed è la prima volta che parli davanti a tanta gente. Lì si è palesato il mio incubo: il microfono. Il microfono è bastardo perché, mentre parli, non senti direttamente la tua voce, ma la ascolti dalle casse. Tremendo”., che ha 28 anni, ha cercato di infondere fiducia e dare coraggio a chi soffre dello stesso problema. “Da ragazzino mi preoccupavo del voto sul giornale, e mi sono anche chiesto ...

