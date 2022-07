Bruno Fernandes su Ronaldo: 'So solo che ha avuto dei problemi in famiglia, per il resto gli dobbiamo rispetto' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bruno Fernandes, calciatore del Manchester United e portoghese come Cristiano Ronaldo, ha parlato al Mirror: "Ovviamente dobbiamo rispettare le... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022), calciatore del Manchester United e portoghese come Cristiano, ha parlato al Mirror: "Ovviamenterispettare le...

Pubblicità

sportli26181512 : Bruno Fernandes su Ronaldo: 'So solo che ha avuto dei problemi in famiglia, per il resto gli dobbiamo rispetto': Br… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Bruno Fernandes: 'Ronaldo? Ha avuto problemi in famiglia, dobbiamo rispettare le sue decisioni' htt… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Bruno Fernandes: 'Ronaldo? Ha avuto problemi in famiglia, dobbiamo rispettare le sue decisioni' htt… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Bruno Fernandes: 'Ronaldo? Ha avuto problemi in famiglia, dobbiamo rispettare le sue decisioni' htt… - napolimagazine : MANCHESTER UNITED - Bruno Fernandes: 'Ronaldo? Ha avuto problemi in famiglia, dobbiamo rispettare le sue decisioni' -