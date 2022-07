Bruciano ancora Carso e Versilia, nuovi incendi a Pescara e a Roma (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Non si placa l'emergenza incendi che ha colpito negli ultimi giorni da nord a sud l'Italia. Particolarmente interessate il comune di Massarosa, in Versilia, dove il fuoco sta divorando ettari di bosco e l'area del Carso, fra Trieste e Gorizia, dove la densità di fumo nell'aria ha costretto alla chiusura lo stabilimento della Fincantieri di Monfalcone. A tracciare un bilancio della difficile situazione a Massarosa è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che in una nota rivela come siano saliti a 600 gli ettari di territorio finiti in fiamme. "Puntiamo a contenere il massimo del perimetro entro questa sera - ha stimato Giani -, prima che i mezzi aerei si fermino". Nella notte appena trascorsa a causa del vento i fronti di fiamma si sono rinforzati e mutato direzione, arrivando fino agli abitati di Miglianello, ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 luglio 2022) AGI - Non si placa l'emergenzache ha colpito negli ultimi giorni da nord a sud l'Italia. Particolarmente interessate il comune di Massarosa, in, dove il fuoco sta divorando ettari di bosco e l'area del, fra Trieste e Gorizia, dove la densità di fumo nell'aria ha costretto alla chiusura lo stabilimento della Fincantieri di Monfalcone. A tracciare un bilancio della difficile situazione a Massarosa è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che in una nota rivela come siano saliti a 600 gli ettari di territorio finiti in fiamme. "Puntiamo a contenere il massimo del perimetro entro questa sera - ha stimato Giani -, prima che i mezzi aerei si fermino". Nella notte appena trascorsa a causa del vento i fronti di fiamma si sono rinforzati e mutato direzione, arrivando fino agli abitati di Miglianello, ...

