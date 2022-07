Britney Spears canta live e finisce per questo motivo al Tg1: “Boom di visualizzazioni per la regina del pop” (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’interpretazione (rivisitata e corretta) di Baby One More Time cantata da Britney Spears intenta a fare il bucato è diventata una notizia per il Tg1. “Britney Spears torna a cantare, almeno sui social” – ha esordito il volto del Tg1, Alessio Zucchini – “In rete un video in cui reinterpreta uno dei primi successi e per la regina del pop è Boom di visualizzazioni“. Il servizio, realizzato da Emiliano Condò, continua: “Quella voce la riconosci subito, Britney Spears è tornata a cantare felice“. “La regina del pop, One More Time, il suo primo grande successo, versione a cappella. Così diversa da quella che l’ha catapultata appena sedicenne nel pantheon delle popstar“. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’interpretazione (rivisitata e corretta) di Baby One More Timeta daintenta a fare il bucato è diventata una notizia per il Tg1. “torna are, almeno sui social” – ha esordito il volto del Tg1, Alessio Zucchini – “In rete un video in cui reinterpreta uno dei primi successi e per ladel pop èdi“. Il servizio, realizzato da Emiliano Condò, continua: “Quella voce la riconosci subito,è tornata are felice“. “Ladel pop, One More Time, il suo primo grande successo, versione a cappella. Così diversa da quella che l’ha catapultata appena sedicenne nel pantheon delle popstar“. ...

