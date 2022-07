Pubblicità

NerdPool_IT : #Bridgerton 3: iniziate le riprese della terza stagione della serie Netflix! - - Teleblogmag : LA STORIA D’AMORE TRA PENELOPE E COLIN. #bridgerton #netflix #shondaland Prima di entrare nel dettaglio della noti… - TheRedHead_blog : Bridgerton 3: iniziate le riprese della terza stagione! - badtasteit : #Bridgerton3: sono iniziate le riprese, ecco il video con l'annuncio del cast - donvaster91 : LE RIPRESE DI BRIDGERTON S3 SONO INIZIATE AIUTO -

Vanity Fair Italia

Una nuova stagione dell'amore, di sfarzosi costumi e di pettegolezzi in salsa regency è alle porte. Netflix e Shondaland fanno sapere che sonole riprese della terza stagione di, il drama romantico campione d'ascolti basato sui romanzi di successo di Julia Quinn . I nuovi episodi, come già annunciato in precedenza, ...Sonole riprese della terza stagione di. Ecco l'annuncio del cast, che comprende tre new ... Bridgerton: iniziate le riprese della terza stagione, le anticipazioni Netflix pubblica un video in cui fa sapere ai fan che sono iniziate le riprese di Bridgerton 3: ecco cosa sappiamo ...Un video dal set ha svelato l'inizio delle riprese di Bridgerton 3 e l'arrivo di nuovi attori nel cast della serie Netflix. Le riprese di Bridgerton 3 sono iniziate e dal set arriva il video con cui s ...