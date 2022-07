Bridgerton 3 | annunciato l' inizio delle riprese e le new entry del cast

Pubblicità

Ascolta questo articolo Il colosso dello streaming, Netflix , ha da pocol'arrivo dell' audio spaziale su un'ampia serie di contenuti, tra cui Red Notice, ...sulla 2a stagione di, ...... ma nel caso diaccade anche il contrario. La serie ambientata in un'utopica era Regency è infatti basata sui romanzi di Julia Quinn che però, ora che Netflix hala ...I nuovi episodi della serie in costume targata Shondaland saranno dedicati alla storia d'amore tra Penelone e Colin: ecco i primi dettagli svelati da Netflix.I fan possono tirare un sospiro di sollievo: la terza stagione di Bridgerton si farà. Netflix lo aveva già annunciato ad aprile del 2021, ma ora le riprese sono iniziate e i sostenitori non vedono l’o ...