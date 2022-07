Bremer: 'Juve nel destino? Sì, ho anche un cane bianconero...' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Felice e pronto per la nuova sfida. Dopo la firma Bremer ha parlato per la prima volta da Juventino ai canali ufficiali del club: "È un momento che finalmente è arrivato, che stavo aspettando. La ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 luglio 2022) Felice e pronto per la nuova sfida. Dopo la firmaha parlato per la prima volta dantino ai canali ufficiali del club: "È un momento che finalmente è arrivato, che stavo aspettando. La ...

Pubblicità

romeoagresti : La #Juve ha battuto la concorrenza dell’#Inter: #Bremer se lo aggiudicano i bianconeri // Juve have beaten the comp… - romeoagresti : #Juventus: #Bremer è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Bremer has arrived at J Medical to undergo… - romeoagresti : Dirigenti #Juve attesi in giornata a Milano per incontrare il #Toro: i bianconeri sono pronti a formalizzare l’offe… - _internelcuore_ : Bremer che saltava ai cori anti juve allo stadio e che metteva like ai post sull' inter fino a qualche giorno fa no… - Dilloel : RT @wazzaCN: Ma ben venga Bremer alla Juve! -