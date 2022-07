Bremer alla Juventus | Inter beffata e presa in giro sui social | VIDEO

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Gleison, difensore brasiliano classe 1997, a lungo corteggiato dall', è finitoper 50 milioni di euro con i bonus. L'ironia deisui nerazzurri, beffati, in questodella redazione di 'GazzettaTV'

...©LaPresseI tifosi nerazzurri non hanno digerito il fatto di aver perso l'acquisto di Gleison,... L'attaccante argentino si è accasatoRoma visto che l'Inter non è riuscita a piazzare almeno ...TORINO - Il mercato del Toro dipendeva dalla cessione di. Ne parliamo con Marco Bonetto dalla redazione di Tuttosport: " Adesso che il brasiliano è andatoJuventus, cresce la rabbia dei tifosi granata. Il centrale si era promesso all'Inter ma è ...Gleison Bremer, ormai prossimo calciatore della Juventus, ha salutato i tifosi del Torino con un toccante messaggio sui social ..."Cari tifosi del Torino, è arrivato il momento di salutarci…Sono stati 4 anni molto intensi, fatti inizialmente di momenti difficili, pianti e tanto lavoro per arrivare a conquistarmi il mio spazio la ...