Bremer alla Juventus: i difensori brasiliani in bianconero | VIDEO (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il brasiliano Gleison Bremer, classe 1997, è un nuovo difensore della Juventus. Tra ottimi giocatori (Julio Cesar) e meteore (Lucio), ecco i suoi predecessori verdeoro con i bianconeri. Il VIDEO amarcord di mercato della redazione di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il brasiliano Gleison, classe 1997, è un nuovo difensore della. Tra ottimi giocatori (Julio Cesar) e meteore (Lucio), ecco i suoi predecessori verdeoro con i bianconeri. Ilamarcord di mercato della redazione di 'GazzettaTV'

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @TorinoFC_1906 ha detto sì alla @juventusfc per Gleison #Bremer: accettata l'offerta da 40 mili… - DiMarzio : #Bremer alla @juventusfc, domani le visite mediche: accordo finale da 41M più 9 bonus al @TorinoFC_1906 @SkySport #calciomercato - FBiasin : 40+7 milioni per #Bremer sono tanti, ma la #Juve ne ha appena incassati 70+10. Ergo: - Scambia #DeLigt con… - thomac23 : @juventusfc ?????? Trovato pochi minuti fa davanti alla pintetina il SI di Bremer all’inter - tutticonvocati : ??? @aallara: 'Di #Bremer alla #Juve sono molto contento, spero #Bonucci possa allenarlo per i palcoscenici più gran… -