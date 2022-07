Bremer alla Juve, è ufficiale: visite mediche e firma (Di mercoledì 20 luglio 2022) TORINO - La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Gleison Bremer dal Torino . L'annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale sul proprio sito: "Juventus Football Club comunica di aver ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 luglio 2022) TORINO - Lantus ha ufficializzato l'acquisto di Gleisondal Torino . L'annuncio è arrivato con un comunicatosul proprio sito: "ntus Football Club comunica di aver ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @TorinoFC_1906 ha detto sì alla @juventusfc per Gleison #Bremer: accettata l'offerta da 40 mili… - DiMarzio : #Bremer alla @juventusfc, domani le visite mediche: accordo finale da 41M più 9 bonus al @TorinoFC_1906 @SkySport #calciomercato - FBiasin : 40+7 milioni per #Bremer sono tanti, ma la #Juve ne ha appena incassati 70+10. Ergo: - Scambia #DeLigt con… - DanyRoss70 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Dal Torino alla Juventus ?? Bremer è un giocatore bianconero ???? - AntonelloTV : ?????? Il video presentazione di #Bremer alla #Juventus conterrà riferimenti (non offensivi) a #Inter e #Torino. -