(Di mercoledì 20 luglio 2022) L'd'a Brasilia sarà presente alla prima edizione diInternazionale dima e Mobilità Urbana, in programma fino al 31 luglio al Centro Culturale Banco do Brasil ...

Pubblicità

sonoclaudio : #GoogleDrive e #Dropbox utilizzati da #APT29 per fornire #malware (tra gli obiettivi, un paese NATO e un'ambasciata… - upi_parma : BRASILE - Riduzioni daziarie: L'Ambasciata d'Italia a Brasilia ci informa sui recenti provvedimenti varati dal Dipa… -

Tiscali Notizie

Un approccio che rispecchia i temi cari all'italiana, da tempo impegnata ad ottimizzare e promuovere le pratiche verdi e la difesa dell'ambiente. Durante le giornate del festival, il cui ...Dalalla Colombia, dove le buone pratiche sono state presentate in un meeting a Bogotà per poi proseguire a Panama, dove si sono tenuti alcuni incontri con l'italiana e diversi ... Brasile, Ambasciata d'Italia partecipa al festival CINE BIKE (ANSA) - ROMA, 20 LUG - L'Ambasciata d'Italia a Brasilia sarà presente alla prima edizione di CINE BIKE, Festival Internazionale di Cinema e Mobilità Urbana, in programma fino al 31 luglio al Centro ...A maggio Cozy Bear, il gruppo di hacker sponsorizzato dallo stato russo, ha condiviso file infetti da malware con ambasciate straniere in Brasile e Portogallo ...