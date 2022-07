Borsa | Europa debole attende Bce Milano - 1 | 5% | spread a 213

Pubblicità

Borse europee deboli alla vigilia della riunione della Bce, che domani dovrà decidere se alzare i tassi di 25 punti base, come aveva largamente preannunciato, o invece accelerare la stretta monetaria ...Girano in calo le Borse europee insieme ai futures Usa al traguardo di metà seduta. I mercati temono un maggior rialzo dei tassi da parte della Bce, che potrebbe incrementarli di 50 punti base al ...Come presentare domanda e sostenere solo la prova orale per la selezione indetta dal Ministero dell'Istruzione. Grande opportunità di lavoro.Borse europee deboli alla vigilia della riunione della Bce, che domani dovrà decidere se alzare i tassi di 25 punti base, come aveva largamente preannunciato, o invece accelerare la stretta monetaria ...