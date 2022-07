Boris Johnson: “Hasta la vista, baby”. Ovazione dai Tory (Di mercoledì 20 luglio 2022) LONDRA – Il primo ministro britannico dimissionario, Boris Johnson, ha dichiarato che userà le sue ultime settimane di mandato per “portare avanti l’agenda” per cui è stato eletto nel 2019, sostenendo che la sua missione è “stata ampiamente compiuta”. Congedandosi dai parlamentari, nel suo ultimo question time da primo ministro alla Camera dei Comuni, Johnson ha detto: “Abbiamo aiutato, ho aiutato a far superare a questo Paese una pandemia e a salvare un altro Paese dalla barbarie. E francamente è abbastanza per andare avanti. Missione ampiamente compiuta. Per ora, voglio ringraziarla, signor Presidente, voglio ringraziare tutto il meraviglioso staff della Camera dei Comuni, voglio ringraziare tutti i miei amici e colleghi, voglio ringraziare il mio amico dirimpettaio, signor Presidente, voglio ringraziare tutti i presenti”. E ha ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 luglio 2022) LONDRA – Il primo ministro britannico dimissionario,, ha dichiarato che userà le sue ultime settimane di mandato per “portare avanti l’agenda” per cui è stato eletto nel 2019, sostenendo che la sua missione è “stata ampiamente compiuta”. Congedandosi dai parlamentari, nel suo ultimo question time da primo ministro alla Camera dei Comuni,ha detto: “Abbiamo aiutato, ho aiutato a far superare a questo Paese una pandemia e a salvare un altro Paese dalla barbarie. E francamente è abbastanza per andare avanti. Missione ampiamente compiuta. Per ora, voglio ringraziarla, signor Presidente, voglio ringraziare tutto il meraviglioso staff della Camera dei Comuni, voglio ringraziare tutti i miei amici e colleghi, voglio ringraziare il mio amico dirimpettaio, signor Presidente, voglio ringraziare tutti i presenti”. E ha ...

