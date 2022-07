Bologna, TMW: “Si cerca l’alternativa a Marko Arnautovic” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bologna TMW- Il Bologna continua la sua preparazione atletica, nel frattempo il D.S Sartori sta costruendo una squadra molto competitiva per la prossima stagione. Sinisa Mihaljovic ha chiesto un alternativa valida a Marko Arnautovic, rimasto sempre nei radar pericolosi della Juventus. I bianconeri sarebbero tentati di offre il cartellino di Rovella per uno scambio con l’austriaco, in quel caso visto il progetto giovanile degli emiliani, sarebbe dura rifiutare. Anche per i vari problemi fisici che affliggono il marcatore della scorsa stagione del Bologna, il D.S cerca un alternativa valida. In pole rimane sempre Strand Larsen, punta molto giovane e abile del Groningen. Non si è mai arrivato al punto clou della trattativa, solamente una discreta distanza tra domanda e offerta. Il ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)TMW- Ilcontinua la sua preparazione atletica, nel frattempo il D.S Sartori sta costruendo una squadra molto competitiva per la prossima stagione. Sinisa Mihaljovic ha chiesto un alternativa valida a, rimasto sempre nei radar pericolosi della Juventus. I bianconeri sarebbero tentati di offre il cartellino di Rovella per uno scambio con l’austriaco, in quel caso visto il progetto giovanile degli emiliani, sarebbe dura rifiutare. Anche per i vari problemi fisici che affliggono il marcatore della scorsa stagione del, il D.Sun alternativa valida. In pole rimane sempre Strand Larsen, punta molto giovane e abile del Groningen. Non si è mai arrivato al punto clou della trattativa, solamente una discreta distanza tra domanda e offerta. Il ...

Pubblicità

infoitsport : Bologna, TMW: “Si cerca l’alternativa a Marko Arnautovic” - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Sampdoria, non c'è solo il Monza su Bonazzoli: sondaggi di Bologna e Verona - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Sampdoria, non c'è solo il Monza su Bonazzoli: sondaggi di Bologna e Verona - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Sampdoria, non c'è solo il Monza su Bonazzoli: sondaggi di Bologna e Verona - apetrazzuolo : TMW - Sampdoria, non c'è solo il Monza su Bonazzoli: sondaggi di Bologna e Verona -