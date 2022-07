Black out a Novate Milanese: problemi all’elettricità (dopo Senago e Paderno) (Di mercoledì 20 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Black out oggi anche a Novate Milanese dopo Senago e Paderno Dugnano. Anche qui si registrano cali di tensione dovuti a un eccessivo utilizzo dell’energia elettrica. Black out a Novate Milanese oggi Da qualche ora si registrano disagi a Novate Milanese. In particolare, nella zona ovest della città. Enel informa che i tecnici sono al ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 20 luglio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorout oggi anche aDugnano. Anche qui si registrano cali di tensione dovuti a un eccessivo utilizzo dell’energia elettrica.out aoggi Da qualche ora si registrano disagi a. In particolare, nella zona ovest della città. Enel informa che i tecnici sono al ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Pubblicità

pandistelle : Qui attorno tutto brucia, il fumo si vede lontano kilometri, stiamo andando avanti grazie all'elettricità di un alt… - Budina131 : Qualcuno che ancora è in grado di ragionare ,mi fa un’analisi di questa diretta? Io sono in black out! #jeru - niangelico : RT @apierini: +++ A #Trieste gira voce di una emergenza idrica in caso di black out, la notizia ha scatenato il panico ma al momento risult… - emanuelino10 : RT @apierini: +++ A #Trieste gira voce di una emergenza idrica in caso di black out, la notizia ha scatenato il panico ma al momento risult… - apierini : +++ A #Trieste gira voce di una emergenza idrica in caso di black out, la notizia ha scatenato il panico ma al mome… -