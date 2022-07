Bimba di 4 anni cade precipita nel vuoto: cede grata della finestra, volo di 7 metri. Gravissima (Di mercoledì 20 luglio 2022) È in condizione gravissime la bambina di 4 anni caduta dal secondo piano di un palazzo. La piccola è precipitata dalla finestra della casa in cui abitava con la mamma e il fratellino. Siamo a Udine, dove questa vicenda potrebbe trasformasi in tragedia, se le condizioni della piccola non migliorano. Da quel poco che gli inquirenti sarebbero riusciti a ricostruire, sembra che la Bimba sarebbe riuscita ad aprire una finestra e ad affacciarsi dal secondo piano, quando la grata in ferro ha ceduto ed è precipitata nel vuoto da sette metri di altezza. La terribile immagine è avvenuto nell’abitazione della famiglia, situata in via Cividale, nel capoluogo friulano, nel quartiere di San ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) È in condizione gravissime la bambina di 4caduta dal secondo piano di un palazzo. La piccola èta dallacasa in cui abitava con la mamma e il fratellino. Siamo a Udine, dove questa vicenda potrebbe trasformasi in tragedia, se le condizionipiccola non migliorano. Da quel poco che gli inquirenti sarebbero riusciti a ricostruire, sembra che lasarebbe riuscita ad aprire unae ad affacciarsi dal secondo piano, quando lain ferro ha ceduto ed èta nelda settedi altezza. La terribile immagine è avvenuto nell’abitazionefamiglia, situata in via Cividale, nel capoluogo friulano, nel quartiere di San ...

