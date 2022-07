Belen Rodriguez senza vestiti in camerino | la foto rubata che toglie il fiato | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 luglio 2022)veli. La showgirl argentina si immortala su Instagram davanti allo specchio del. Addosso? Quasi nulla. Come si può vedere nelle Storie, la conduttrice indossa solo alcuni pantaloncini corti bianchi, mentre sopra non ha proprio nulla. A coprire il seno giusto il suo braccio, con cui lascia comunque intravedere qualcosa. Per lei sono giorni sereni: dopo i tira e molla il suo ritorno con l'ex marito è ufficiale.e Stefano De Martino hanno pubblicato su Instagram uno scatto in cui si scambiano un bacio appassionato. I due erano nel golfo di Napoli, dove la modella ha raggiunto il ballerino per trascorrere una vacanza a bordo della barca che Stefano ha chiamato "Santiago", il nome del loro primogenito. Trae De Martino tutto sembra andare ...