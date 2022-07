Belen Rodriguez mette alle strette Stefano De Martino | l' argentina è gelosa di una show girl

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 20 luglio 2022)Desono tornati ad essere una coppia felice. Li abbiamo visti in barca, che veleggiavano al tramonto mentre le onde sferzavano il fianco dell'imbarcazione che Deha ribattezzato Santiago. I due hanno postato sui rispetti social foto e video in cui si mostrano felici, spensierati e, cosa più importante, innamorati come non mai. Lasceglie di condividere l'amore e, negli ultimi giorni, anche una certa gelosia verso una ragazza della tv che sembrerebbe troppo vicina a DediDe? Sulla cresta dell'onda da ormai diversi anni,...