Beffa Tortu | niente finale dei 200 per 3 millesimi Azzurre ok nei 400 ostacoli

Filippoè escluso dalla finale dei 200 per tre maledetti millesimi di secondo, meno di un battito di ... Lanella. 'Dev'essere la legge del contrappasso - prova a minimizzare il ...Questione di millesimi, di millimetri. Filippomanca l'accesso a una storica finale nei 200 metri ai Mondiali di Eugene per un soffio. L'... Per Filippo una, ma la consapevolezza di essere ... Mondiali atletica, i risultati di oggi: Tortu eliminato in semifinale nei 200 m Filippo Tortu ha accarezzato la finale dei 200 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico della 4x100 metri ha corso la propria semifinale in un eccellente 20.10, firmando il pro ...A Eugene (Oregon, USA) è andata in scena la quinta giornata dei Mondiali 2022 di atletica leggera. L'Italia festeggia la sua prima medaglia grazie a Elena Vallortigara, splendido bronzo nel salto in a ...