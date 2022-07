Beautiful anticipazioni | Wyatt sospetta | Liam e Hope vicini ma con una grossa bugia nascosta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata didi domani? Adesso chehanno finalmente fatto pace, tra loro tornerà il sereno o le bugie che ha raccontato, presenteranno il conto? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della puntata didi domani, 21 luglio 2022. Nonostante la situazione assai migliorata con(Annika Noelle),(Scott Clifton) non riesce a rivelarle la verità sulla morte di Vinny (Joe LoCicero). Sa bene tral’altro che se lo facesse, la situazione potrebbe peggiorare improvvisamente e non vuole rovinare quello che adesso ha…Le cose sono parecchio complicate…Intanto però oltre a Thomas che procede con le sue indagini, per dare un nome all’assassino di Vinny, ancheha ...