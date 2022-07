Basta numeri a vanvera, gli ascolti di Dazn saranno rilevati da Auditel (Di mercoledì 20 luglio 2022) A chiusura di una polemica lunga un anno intero l’Agcom ha deciso che a partire dalla prossima stagione gli ascolti di Dazn saranno rilevati da Auditel. “L’Autorità – si legge nella nota – nella seduta del Consiglio del 19 luglio 2022, ha preso favorevolmente atto delle iniziative assunte dalla società Dazn volte ad assicurare il corretto adempimento alle prescrizioni formulate con la delibera n. 18/22/CONS. In particolare, quella di utilizzare Auditel, in qualità di JIC (Joint Industry Committee) operante sul mercato nazionale, per la rilevazione degli ascolti attraverso l’adozione del sistema c.d. total audience”. Si legge ancora che “l’obiettivo è quello di rilasciare al mercato un dato certificato quale quello prodotto da un JIC, nel rispetto dei ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 luglio 2022) A chiusura di una polemica lunga un anno intero l’Agcom ha deciso che a partire dalla prossima stagione glidida. “L’Autorità – si legge nella nota – nella seduta del Consiglio del 19 luglio 2022, ha preso favorevolmente atto delle iniziative assunte dalla societàvolte ad assicurare il corretto adempimento alle prescrizioni formulate con la delibera n. 18/22/CONS. In particolare, quella di utilizzare, in qualità di JIC (Joint Industry Committee) operante sul mercato nazionale, per la rilevazione degliattraverso l’adozione del sistema c.d. total audience”. Si legge ancora che “l’obiettivo è quello di rilasciare al mercato un dato certificato quale quello prodotto da un JIC, nel rispetto dei ...

