Basket, Europei Under 20: Italia sconfitta dalla Croazia negli ottavi di finale, non bastano i 15 punti di Okeke e Librizzi

Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell'ItalBasket agli Europei Under 20 in svolgimento a Podgorica (Montenegro). I ragazzi di coach Magro vengono sconfitti nettamente dalla Croazia col punteggio di 72-88, interrompendo così il sogno di provare ad entrare tra le migliori otto. Decisivo si è rivelato il parziale di 17-4 piazzato dai balcanici nel primo quarto, con gli Azzurri che non sono più riusciti ad avvicinarsi provando ad impensierire gli avversari che hanno gestito l'enorme vantaggio fino alla sirena finale. Nei quarti di finale – in programma domani giovedì 21 Luglio – i balcanici incontreranno la vincente di Montenegro-Repubblica Ceca. Per l'Italia 15 punti di Matteo ...

