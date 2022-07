Pubblicità

DiMarzio : .@FCBarcelona: ufficiale l’arrivo di Robert #Lewandowski dal @FCBayern #calciomercato - InterJZ4Lamezia : UFFICIALE - Lewandowski è del Barcellona: accordo con il Bayern Monaco, clausola da 500 milioni di euro… - infoitsport : CIP Review – De Ligt ufficiale al Bayern, il Barcellona annuncia Lewandowski - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #Lewandowski è un giocatore del #Barcellona. Cifre e dettagli, c'è la clausola monstre - PianetaMilan : #Barcellona, ufficiale #Lewandowski: quadriennale per il polacco -

Ilha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante polacco, Robert Lewandowski, con tutti i dettagli della trattativa Ilha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante polacco, Robert Lewandowski, con tutti i dettagli della trattativa. Ilpagherà 45 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e nel ...Commenta per primo Era slittata di qualche giorno, ma adesso è arrivata l'ufficialità: Robert Lewandowski è un giocatore del, che versa 45 milioni più 5 di bonus nelle casse del Bayern Monaco e fissa per il polacco una clausola rescissoria pari a 500 milioni di euro. Il contratto è fino al 2026.Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha dato il suo personale benvenuto a Robert Lewandowski attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram: “Un momento che abbiamo atteso con grande entusiasmo ...Il club catalano ha annunciato l'arrivo dell'attaccante polacco dal Bayern Monaco. Il calciatore ha firmato un contratto per le prossime 4 stagioni.