Bambino di 4 anni muore annegato nella piscina degli adulti di una polisportiva

Pubblicità

repubblica : Scavalca e finisce nell'acqua alta riservata agli adulti, bambino di 4 anni muore annegato in piscina a Viterbo - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate sot… - Carlo10309 : RT @ImolaOggi: FERRARA -. Nessuno sa dove sia finito un bambino di 7 anni, strappato alla madre, che da tutta la vita viene rimbalzato da u… - Maurofabio31 : RT @GeMa7799: Ferrara: bambino di 7 anni diventato invisibile, rimballo tra servizi sociali...ITALIA E' UNA BIBBIANO DI NORD A SUD! https:/… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: FERRARA -. Nessuno sa dove sia finito un bambino di 7 anni, strappato alla madre, che da tutta la vita viene rimbalzato da u… -

AGI - Tragedia in una piscina di una polisportiva di Grotte di Castro , comune in provincia di Viterbo. Undi soli 4è morto annegato dopo aver scavalcato un muretto ed essere finito nella zona ad acqua alta riservata agli adulti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri e il pm di ...Undi 4è annegato in una piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, paese in provincia di Viterbo. Morto bimbo di 4Secondo quanto ricostruito, il piccolo avrebbe scavalcato un ...Tragedia a Grotte di castro, provincia di Viterbo, dove un bambino di 4 anni è morto annegato nella piscina di una società polisportiva.Finalmente Giffoni! Da qui parte il cambiamento e si costruisce bellezza. Sarà dedicata agli Invisibili la 52esima edizione del ...