Ballando con le stelle | Bianca Guaccero rompe il silenzio e spiega come stanno le cose

Bianca Guaccero rompe il silenzio e spiega come stanno le cose

Bianca Guaccero si sbilancia sulla possibile partecipazione a Ballando con le stelle. La conduttrice parla del suo futuro professionale. Bianca Guaccero è una nota conduttrice italiana da quale fino a pochi mesi fa ha condotto un programma intitolato Detto fatto che è andato in onda su Rai 2 per diverso tempo. La nota conduttrice, poi ad un certo punto pare che abbia deciso di lasciare ed infatti non ha rinnovato la sua disponibilità per la prossima stagione del programma che ha condotto insieme a Jonathan Kashanian. Adesso, riguardo il futuro professionale della conduttrice si parla di una possibile partecipazione a Ballando con le stelle 2022. Effettivamente dopo non aver rinnovato la disponibilità per il programma Detto fatto, la Rai sembra abbia ...

