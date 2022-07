Azzi (DAZN): «Calcio volano per la digitalizzazione dell’industria sportiva» (Di mercoledì 20 luglio 2022) “L’intero settore sta vivendo una fase di transizione digitale che ha registrato un’accelerazione significativa con l’avvento della Serie A Tim in diretta streaming su DAZN, con il Calcio che sta facendo da volano per la digitalizzazione dell’industria sportiva”. Così il ceo di DAZN Italia, Stefano Azzi, ha commentato l’ufficialità della scelta di DAZN di farsi Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 20 luglio 2022) “L’intero settore sta vivendo una fase di transizione digitale che ha registrato un’accelerazione significativa con l’avvento della Serie A Tim in diretta streaming su, con ilche sta facendo daper la”. Così il ceo diItalia, Stefano, ha commentato l’ufficialità della scelta didi farsie Finanza.

