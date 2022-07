Autumn Nations Series di Rugby | Italia contro Samoa | Australia e Sudafrica

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Plebiscito di Padova, il “Franchi” di Firenze ed il “Ferraris” di Genova: sono gli stadi che, nel prossimo mese di novembre, torneranno ad ospitare la Squadra Nazionale Maggiore Maschile nelle, il trittico di test-match autunnali che vedranno gli Azzurri di Kieran Crowley iniziare l’avvicinamento finale allaWorld Cup “Francia 2023” ricevendoil 5 novembre in Veneto, l’il 12 novembre nel capoluogo toscano ed i Campioni del Mondo in carica delil 19 novembre all’ombra della Lanterna. L’Italtorna in tre città che vantano, con l’azzurro, familiarità e tradizione: la città del Santo, dopo Roma ed insieme a L’Aquila e Rovigo, è quella che ha ospitato più volte la Nazionale con ...