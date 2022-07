(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ildile èto caro: ben 1844. È la disavventura capitata a Jessika Lee , content creator 19enne che è stata multataaeroportuale inper non aver ...

Pubblicità

Gazzettino : Australia, il panino di Subway le costa 1.844 dollari: non lo aveva dichiarato alla dogana -

ilmessaggero.it

Ildi Subway le è costato caro: ben 1844 dollari. È la disavventura capitata a Jessika Lee , content creator 19enne che è stata multata alla dogana aeroportuale inper non aver ...Chi arrivava da corsotrovava chiusa l'uscita di Montà perché era stato attivato un ... Per tappare il buco nello stomaco ilvaleva 8 euro , un bombolone 5 euro e un arancino 6 euro. ... Australia, il panino di Subway le costa 1.844 dollari: non lo aveva dichiarato alla dogana Il panino di Subway le è costato caro: ben 1844 dollari. È la disavventura capitata a Jessika Lee, content creator 19enne che è stata multata alla dogana aeroportuale ...