Audizioni Borsellino | Csm toglie il segreto agli atti del 31 luglio ’92

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 luglio 2022) E' stato tolto ilai verbali dellecondotte il 311992. Questa la decisione del Consiglio superiore della magistratura, in occasione dei 30 anni delle stragi di Capaci e Via d'Amelio, rispetto alledei magistrati della procura di Palermo, del procuratore generale e dell'avvocato generale fatte nei giorni 28, 29, 30 e 311992 dal `Gruppo di lavoro per gli interventi del Csm relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata´. Il plenum di Palazzo dei Marescialli, in particolare, ha approvato a maggioranza una delibera del comitato di presidenza.Inoltre è stata decisa la pubblicazione sul portale web del Csm dei documenti in questione."Il Comitato ritiene opportuno disporsi la desecretazione anche dellesvolte nel giorno 31 ...