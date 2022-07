Atletica | pagelle Italia Mondiali | Elena Vallortigara meravigliosa | Tortu iellato | Folorunso fa sognare

(Di mercoledì 20 luglio 2022)2022 (20 luglio)9: Una meraviglia la sua gara. Zero errori fino a 2 metri compresi, a un soffio dal personale, a rinverdire i fasti che furono di Sara Simeoni e Antonietta Di Martino. Carattere, tecnica, determinazione, desiderio di riscatto: c’è tutto questo nelle due ore che portanoal bronzo iridato. Migliora il personale stagionale e, nel secondo tentativo a 2.02, dà l’impressione di essere vicinissima a quella misura che poteva aprire le porte del Paradiso, che poteva sancire la gara perfetta. Basta andare a vedere le misure della scorsa stagione per capire che in un anno è cambiato tutto e adesso la sfortuna deve stare lontana da questa campionessa. FILIPPO ...

REBECCA SARTORI 6.5: Miglior tempo di ripescaggio e quinto posto in una batteria abbastanza trafficata. Forse ci si poteva aspettare qualcosa in più ma ha lottato dall'inizio alla fine e ora ha un'...DALIA KADDARI 7.5: Aveva un compito, superare il primo turno dei 200, e lo ha assolto brillantemente. Corre con tanto vento a favore e il tempo, buono, non può essere considerato ma si lascia alle ... Atletica, pagelle Italia Mondiali: Gianmarco Tamberi commuove, Tortu piace, Osakue sottotono PAGELLE ITALIA MONDIALI ATLETICA 2022 (20 luglio) ELENA VALLORTIGARA 9: Una meraviglia la sua gara. Zero errori fino a 2 metri compresi, a un soffio dal personale a rinverddire i fasti che furono di S ...FILIPPO TORTU 7.5: Un passo avanti nel percorso che lo porterà a diventare uno specialista dei 200. Può comunque dare un buon apporto in staffetta e provare a far crescere la condizione in vista degli ...