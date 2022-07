Atletica, Mondiali Eugene 2022: Wightman vince la medaglia d’oro davanti al padre speaker dello stadio (VIDEO) (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’Hayward Field è stato teatro dell’ennesima storia di successi per trasmissione generazionale. Jake Wightman ha vinto il titolo mondiale nei 1500 metri ai Mondiali di Eugene, trascinato dall’emozione del padre che, in tribuna, commentava la gara per il pubblico. Geoff Wightman è un ex maratoneta inglese, ed ora è la voce dell’Atletica leggera in tutto il mondo. “Quello è mio figlio. Ed è il campione del mondo!” urla non appena Jack taglia il traguardo. “Devo dirvi perché la telecamera adesso è puntata su di me. Questo è mio figlio. Lo alleno. Ed è il campione del mondo”, ammette Geoff. “In qualche modo– racconta il Guardian- Wightman Sr è riuscito a trattenere le lacrime, per un momento che è stato sicuramente senza precedenti nella trasmissione e nella storia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’Hayward Field è stato teatro dell’ennesima storia di successi per trasmissione generazionale. Jakeha vinto il titolo mondiale nei 1500 metri aidi, trascinato dall’emozione delche, in tribuna, commentava la gara per il pubblico. Geoffè un ex maratoneta inglese, ed ora è la voce dell’leggera in tutto il mondo. “Quello è mio figlio. Ed è il campione del mondo!” urla non appena Jack taglia il traguardo. “Devo dirvi perché la telecamera adesso è puntata su di me. Questo è mio figlio. Lo alleno. Ed è il campione del mondo”, ammette Geoff. “In qualche modo– racconta il Guardian-Sr è riuscito a trattenere le lacrime, per un momento che è stato sicuramente senza precedenti nella trasmissione e nella storia ...

