Atletica | Mondiali Eugene 2022 | Tortu fuori dalla finale dei 200 metri per tre millesimi

Filippo Tortu manca l'accesso alla finale nei 200 metri ai Mondiali di Eugene di Atletica leggera. Il campione olimpico firma un grande recupero nella terza semifinale che lo porta a chiudere in terza posizione con il primato personale di 20.10, a soli tre millesimi dal primo finalista Aaron Brown. L'ultimo dei ripescati è Luxolo Adams, che lo precede di un solo centesimo (20.09). Semifinali dominate dallo statunitense Noah Lyles in 19.62. Splendida Italia nei 400 ostacoli femminili. Saranno tre le azzurre in lotta per un posto in finale: Ayomide Folorunso, sesto tempo assoluto (54.69) vicino al record italiano (il 54.54 di Yadis Pedroso), Rebecca Sartori (55.72, diciannovesimo tempo assoluto) e Linda Olivieri (56.09, ultimo dei ...

