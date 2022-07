Atletica, Mondiali 2022: sesta giornata. Catalin Tecuceanu vuole stupire negli 800 (Di mercoledì 20 luglio 2022) giornata interlocutoria per il Mondiale azzurro, la sesta della rassegna iridata di Eugene che assegna due titoli, quello del lancio del disco femminile e dei 3000 siepi femminili, senza azzurre al via. La statunitense Valerie Allman è la netta favorita per diventare la prima statunitense a mettersi al collo l’oro del disco ma nelle ultime gare si è notata una netta crescita della croata Sandra Perkovic che quando conta c’è sempre. A caccia di un posto sul podio la tedesca Pudenz, l’olandese Van Klinken e la tedesca Craft, la cubana Yaimé Perez, campionessa in carica. Nei 3000 siepi donne il Kenya l’ha fatta da padrone a più riprese e ci riproverà con la campionessa in carica Beatrice Chepkoech e Celliphine Chespol ma sempre dall’Africa arrivano le maggiori insidie per le keniane: dalle ex-keniane Norah Jeruto Tanui e Daisy Jepkemei (ora Kazakistan) e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022)interlocutoria per il Mondiale azzurro, ladella rassegna iridata di Eugene che assegna due titoli, quello del lancio del disco femminile e dei 3000 siepi femminili, senza azzurre al via. La statunitense Valerie Allman è la netta favorita per diventare la prima statunitense a mettersi al collo l’oro del disco ma nelle ultime gare si è notata una netta crescita della croata Sandra Perkovic che quando conta c’è sempre. A caccia di un posto sul podio la tedesca Pudenz, l’olandese Van Klinken e la tedesca Craft, la cubana Yaimé Perez, campionessa in carica. Nei 3000 siepi donne il Kenya l’ha fatta da padrone a più riprese e ci riproverà con la campionessa in carica Beatrice Chepkoech e Celliphine Chespol ma sempre dall’Africa arrivano le maggiori insidie per le keniane: dalle ex-keniane Norah Jeruto Tanui e Daisy Jepkemei (ora Kazakistan) e ...

