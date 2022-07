Atletica | il palmares di Elena Vallortigara | bronzo mondiale a 30 anni | il primo grande sigillo della carriera

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 luglio 2022)ha conquistato la medaglia dinel salto in alto ai Mondiali 2022 dileggera. L’azzurra è salita sul terzo gradino del podio a Eugene (Oregon, USA) al termine di una gara stellare, in cui si è resa protagonista di uno strepitoso percorso netto fino a 2.00 metri, salvo poi commettere errori a 2.02 e arrendersi al cospetto dell’australiana Eleanor Patterson e dell’ucraina Yaroslava Mahuchikh. La 30enne veneta ha ottenuto il miglior risultato. In precedenza, infatti, non era andata oltre a due medaglie diraccolte ai Mondiali giovanili: tra le under 18 nel 2007 e tra le under 20 nel 2010. Poi tanti problemi fisici, il ritorno allanel 2018 (con il primato personale di 2.02 metri a Londra) e a ...