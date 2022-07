Atletica, Filippo Tortu eliminato per 3 millesimi ai Mondiali! Il personale di 20.10 non basta per la finale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Filippo Tortu non è riuscito a conquistare la finale dei 200 metri ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’azzurro è fuori dall’atto conclusivo per appena tre millesimi, ovvero quelli che lo hanno separato dal canadese Aaron Brown nella terza semifinale sulla pista di Eugene (Oregon, USA). Il Campione Olimpico della 4×100 è scattato bene e ha impostato una bella curva, poi sul rettilineo è stato bravissimo a recuperare nei confronti del canadese, ma non è stato sufficiente per un soffio. Il velocista lombardo ha firmato il suo personale (20.10, un centesimo meglio rispetto a quanto fatto lo scorso anno in altura a Nairobi), in condizioni di vento normale e non in quota. Abbiamo assistito alla miglior prova della carriera sui 200 metri da parte del 24enne, che ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022)non è riuscito a conquistare ladei 200 metri ai Mondiali 2022 dileggera. L’azzurro è fuori dall’atto conclusivo per appena tre, ovvero quelli che lo hanno separato dal canadese Aaron Brown nella terza semisulla pista di Eugene (Oregon, USA). Il Campione Olimpico della 4×100 è scattato bene e ha impostato una bella curva, poi sul rettilineo è stato bravissimo a recuperare nei confronti del canadese, ma non è stato sufficiente per un soffio. Il velocista lombardo ha firmato il suo(20.10, un centesimo meglio rispetto a quanto fatto lo scorso anno in altura a Nairobi), in condizioni di vento normale e non in quota. Abbiamo assistito alla miglior prova della carriera sui 200 metri da parte del 24enne, che ha ...

