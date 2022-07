Atletica, Elena Vallortigara VOLO DI BRONZO! Eccezionale balzo a 2 metri, Italia sul podio nel salto in alto! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Arriva la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. A mettere la firma è stata una scatenata Elena Vallortigara, capace di conquistare la medaglia di bronzo nel salto in alto al termine di una gara di livello semplicemente stellare e in cui l’azzurra è tornata a risplendere in maniera meravigliosa. La veneta ha superato i 2 metri al primo tentativo, tornando a scavalcare la grande barriera a distanza di quattro anni dall’ultima volta: nella tappa della Diamond League andata in scena a Londra nel 2018 firmò il suo personale di 2.02, poi nel mezzo tantissime difficoltà e oggi l’apoteosi totale sulla pedana di Eugene (Oregon, USA). La 30enne è stata magistrale, rendendosi protagonista di un palpitante percorso netto fino alla misura che rappresenta la barriera ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Arriva la prima medaglia per l’ai Mondiali 2022 dileggera. A mettere la firma è stata una scatenata, capace di conquistare la medaglia di bronzo nelin alto al termine di una gara di livello semplicemente stellare e in cui l’azzurra è tornata a risplendere in maniera meravigliosa. La veneta ha superato i 2al primo tentativo, tornando a scavalcare la grande barriera a distanza di quattro anni dall’ultima volta: nella tappa della Diamond League andata in scena a Londra nel 2018 firmò il suo personale di 2.02, poi nel mezzo tantissime difficoltà e oggi l’apoteosi totale sulla pedana di Eugene (Oregon, USA). La 30enne è stata magistrale, rendendosi protagonista di un palpitante percorso netto fino alla misura che rappresenta la barriera ...

