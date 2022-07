Atletica, Elena Vallortigara sulle orme di Antonietta di Martino: medaglia nell’alto 11 anni dopo. E l’esplosione tardiva… (Di mercoledì 20 luglio 2022) Elena Vallortigara è diventata la seconda italiana a conquistare una medaglia nel salto in alto ai Mondiali di Atletica leggera. La veneta si è messa al collo il bronzo a Eugene (Oregon, USA), rinverdendo i fasti di Antonietta Di Martino. La campana riuscì nell’impresa di salire sul podio iridato in ben tre occasioni, senza mai fare risuonare l’Inno di Mameli nonostante misure eccezionali saltate in tutte le occasioni. La campana si tinse d’argento a Osaka 2007 quando realizzò il record italiano di 2.03 metri, venendo però battuta dalla croata Blanka Vlasic (2.05). A Berlino 2009 si issò a 1.99 per portare a casa il bronzo alle spalle ancora di Vlasic (2.04) e della tedesca Ariane Friedrich (2.02). A Daegu 2011, invece, superò i 2 metri al terzo tentativo per mettersi al collo il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022)è diventata la seconda italiana a conquistare unanel salto in alto ai Mondiali dileggera. La veneta si è messa al collo il bronzo a Eugene (Oregon, USA), rinverdendo i fasti diDi. La campana riuscì nell’impresa di salire sul podio iridato in ben tre occasioni, senza mai fare risuonare l’Inno di Mameli nonostante misure eccezionali saltate in tutte le occasioni. La campana si tinse d’argento a Osaka 2007 quando realizzò il record italiano di 2.03 metri, venendo però battuta dalla croata Blanka Vlasic (2.05). A Berlino 2009 si issò a 1.99 per portare a casa il bronzo alle spalle ancora di Vlasic (2.04) e della tedesca Ariane Friedrich (2.02). A Daegu 2011, invece, superò i 2 metri al terzo tentativo per mettersi al collo il ...

