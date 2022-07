Atletica | Dalia Kaddari | “Non sono del tutto soddisfatta della mia gara | ora si pensa alla staffetta”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Poco da fare per, eliminata nelle semifinali dei 200 metri dei Mondiali 2022 dileggera di scena a Eugene (Stati Uniti). Sulla pista dell’Oregon, l’azzurra ha datoquello che aveva in corpo in questo momento, concludendo la propria heat in sesta posizione con il crono di 22.86, venendo beffata sul filo di lana anche ddanese Isa Karstoft (22.84). Un riscontro sui tempi già messi in mostra in questa stagione, considerando il proprio best del 2022 di 22.81. Probabilmente la ragazza sarda avrebbe desiderato fare ancor meno, per migliorare il suo best time di 22.64, ma le condizioni per centrare questo obiettivo non erano delle più favorevoli., infatti, si è trovata a gareggiare in ottava corsia e chiaramente non vi potevano essere grandi ...