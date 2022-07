Atalanta: un giovane attaccante verso il Cagliari (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Cagliari ha praticamente definito l'ingaggio dell'attaccante senegalese Moustapha Cissé (classe 2003), in arrivo dall'Atalanta... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilha praticamente definito l'ingaggio dell'senegalese Moustapha Cissé (classe 2003), in arrivo dall'...

Pubblicità

sportli26181512 : Milan: Maldini al Verona con un giovane dell'Atalanta: Non solo Daniel Maldini. Oltre al figlio d'arte del Milan, l… - AndreazaccaAZ38 : @mlenzi72 questi son tutti uguali: vorrebbero un allenatore giovane,possibilmente tedesco e non ex giocatore,giocat… - APaglia7 : La dea ha individuato in #Pinamonti il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo Secondo molti però, prima… - biziocir : prese in considerazione. I numeri andrebbero contestualizzati bene, per esempio soprattutto l'Atalanta ha sempre un… - seby69ch : @JuventusFCYouth @juventusfc Mi è sempre piaciuto Mister Brambilla, all'Atalanta ha fatto grandi cose, sa far cresc… -