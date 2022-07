Atalanta, tris di Zapata nel test in famiglia: nove gol e buon ritmo a Zingonia - Foto (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’amichevole Annullata la partita col Lecco, mercoledì 20 luglio Gasperini ha fatto disputare una sgambata in casa ai nerazzurri: vince la squadra A per 5-4, in gol anche Muriel, Pasalic (2), Maehle, Koopmeiners e Hateboer. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’amichevole Annullata la partita col Lecco, mercoledì 20 luglio Gasperini ha fatto disputare una sgambata in casa ai nerazzurri: vince la squadra A per 5-4, in gol anche Muriel, Pasalic (2), Maehle, Koopmeiners e Hateboer.

