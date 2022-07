Atalanta, test in famiglia sotto gli occhi di Pagliuca: tripletta di Zapata (Di mercoledì 20 luglio 2022) sotto gli occhi di Stephen Pagliuca e e del figlio Joseph, l’Atalanta ha dato vita ad un test in famiglia a Zingonia. Vince la squadra A che si affida ai gol di Muriel, Pasalic (doppietta) e Maehle per battere 5-4 la squadra avversaria. Non basta invece la tripletta di Zapata e un gol di Koopmeiners alla formazione B. Nel finale di gara, festeggiamenti goliardici per Pasalic e compagni. Aspettando novità sul mercato, il test fornisce buone indicazioni a mister Gasperini. Tra tre giorni si torna in campo per l’amichevole contro il Como. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022)glidi Stephene e del figlio Joseph, l’ha dato vita ad unina Zingonia. Vince la squadra A che si affida ai gol di Muriel, Pasalic (doppietta) e Maehle per battere 5-4 la squadra avversaria. Non basta invece ladie un gol di Koopmeiners alla formazione B. Nel finale di gara, festeggiamenti goliardici per Pasalic e compagni. Aspettando novità sul mercato, ilfornisce buone indicazioni a mister Gasperini. Tra tre giorni si torna in campo per l’amichevole contro il Como. SportFace.

