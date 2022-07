Pubblicità

DrJones37176239 : Aston Martin - DBS Superleggera - infoitsport : Centenario Aston Martin: esibizione per Vettel con vettura del 1922 - DaddariosWho : RT @F1ingenerale_: Sebastian #Vettel guiderà l'Aston Martin con cui la squadra inglese debuttò nel mondo delle corse nel 1922, celebrando i… - F1ingenerale_ : Sebastian #Vettel guiderà l'Aston Martin con cui la squadra inglese debuttò nel mondo delle corse nel 1922, celebra… - LucianoYoma : RT @FormulaPassion: #F1: centenario #AstonMartin nel #FrenchGP, #Vettel in pista con vettura del 1922 -

QN Motori

Le iconiche ali dispiccano il volo in una nuova era intensa, con il marchio britannico ultra - lusso che oggi lancia una nuova brand strategy all'insegna della creatività e una campagna di marketing ...... dopo i risultati non all'altezza di Silverstone e Spielberg, vogliono riprendere il percorso di crescita interrotto in Canada, così da tenere viva la battaglia con AlphaTauri, Haas e... Aston Martin af ali spiegate col nuovo logo Aston Martin af ali spiegate col nuovo logo. Le auto sportive di ultima generazione sfoggeranno la nuova versione delle iconiche ali smaltate a mano- ...Vettel guiderà l'Aston Martin con cui il team inglese esordì nel motorsport nel 1922 celebrando il centenario in Francia, luogo dell'esordio.